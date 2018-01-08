ماكرون: لا يمكن أن يكون طريق الحرير في اتجاه واحد

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يمكن أن يكون طريق الحرير في اتجاه واحد، مضيفا: "يجب أن تعمل الصين وأوروبا سويا بشأن مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقتها بكين.

ويقوم ماكرون زيارة رسمية للصين، اليوم الاثنين 8 يناير / كانون الثاني، بدأها من مدينة شيان، التي كانت نقطة البداية الشرقية لطريق الحرير القديم، وفقا لوكالة "رويترز"، التي أشارت إلى قوله: "طرق الحرير القديمة لم تكن صينية فقط. ولا يمكن أن تقوم إلا على المشاركة"، مضيفا: "إذا كانت طرقا فلا يمكن أن تكون في اتجاه واحد".

وكشفت الصين عن مشروع "الحزام والطريق" عام 2013 لربط الصين عن طريق البر والبحر بجنوب شرق آسيا وباكستان وآسيا الوسطى وبعد ذلك إلى الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ تعهد في مايو / أيار الماضي، بتخصيص 124 مليار دولار للخطة التي تقول بكين أن هدفها نشر الرخاء، بينما تعتبرها دول غربية خطة صينية لتعزيز نفوذها.

ولفتت "رويترز" إلى أن ماكرون تعهد بزيارة الصين كل عام، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروعات الصينية الجديدة سيصب في مصلحة الجميع إذا اعتمدت على روح التعاون، معربا عن أمله بناء علاقات جديدة بين الاتحاد الأوروبي والصين استنادا إلى علاقات متوازنة.

وأضاف: "جئت لأقول لكم إن أوروبا قد عادت، وأنها تتبنى موقفا موحدا ومستعدة للتعاون مع الصين بعد مواجهة أزمات وركود اقتصادي على مدى سنوات".

ويرافق الرئيس الفرنسي في زيارته إلى الصين 50 رجل أعمال، ويسعى خلال تلك الزيارة إلى إفساح المجال أمام الشركات الفرنسية لدخول الأسواق الصينية.