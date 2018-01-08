هليكوبتر أمريكية تهبط اضطراريا في موقع فندق ياباني... واستياء

هبطت طائرة هليكوبتر عسكرية أمريكية اضطراريا في أرض فندق في جزيرة أوكيناوا اليابانية اليوم الاثنين في أحدث واقعة في سلسلة من الوقائع التي حدثت لطائرات عسكرية أمريكية أججت المعارضة الشعبية للوجود الأمريكي في اليابان.

© RIA Novosti. Vladislav Ushakov هبوط اضطراري لطائرة عسكرية أمريكية بمطار البحرين الدولي

ونقلت "رويترز" عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن طاقم الطائرة الهليكوبتر هبط بها اضطراريا بعد أن أضاء لديهم مؤشر تحذيري وبثت لقطات تظهر الهليكوبتر مستقرة على الأرض. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

ولم يرد ممثلون عن مشاة البحرية الأمريكية في أوكيناوا على طلب بالتعليق.

ووفقا لوكالة "رويترز"، يتزايد الاستياء بين سكان الجزيرة الواقعة في جنوب اليابان إذ يتذمرون مما يعتبرونه عبئا غير ضروري لدعم وجود للجيش الأمريكي في البلاد.

ومن بين الوقائع التي حدثت مؤخرا هبطت طائرة نقل هليكوبتر تابعة لمشاة البحرية الأمريكية اضطراريا في شاطئ في أوكيناوا يوم السبت بسبب عطل فني. وقبل ذلك سقطت نافذة زجاجية من طائرة عسكرية في ملعب مدرسة في الجزيرة.

ومثل تلك الحوادث إضافة إلى ارتكاب أفراد من الجيش الأمريكي جرائم جنائية في بعض الأحيان أججت المعارضة للوجود الأمريكي على الجزيرة.

وتستضيف أوكيناوا، التي تحظى بموقع استراتيجي على حافة بحر الصين الشرقي وظلت تحت الاحتلال الأمريكي حتى عام 1972، نحو 30 ألف جندي أمريكي يعيشون ويعملون في قواعد عسكرية تغطي خمس مساحة الجزيرة.