هليكوبتر أمريكية تهبط اضطراريا في موقع فندق ياباني... واستياء

ولم يرد ممثلون عن مشاة البحرية الأمريكية في أوكيناوا على طلب بالتعليق.
ووفقا لوكالة "رويترز"، يتزايد الاستياء بين سكان الجزيرة الواقعة في جنوب اليابان إذ يتذمرون مما يعتبرونه عبئا غير ضروري لدعم وجود للجيش الأمريكي في البلاد.
ومن بين الوقائع التي حدثت مؤخرا هبطت طائرة نقل هليكوبتر تابعة لمشاة البحرية الأمريكية اضطراريا في شاطئ في أوكيناوا يوم السبت بسبب عطل فني. وقبل ذلك سقطت نافذة زجاجية من طائرة عسكرية في ملعب مدرسة في الجزيرة.
ومثل تلك الحوادث إضافة إلى ارتكاب أفراد من الجيش الأمريكي جرائم جنائية في بعض الأحيان أججت المعارضة للوجود الأمريكي على الجزيرة.
وتستضيف أوكيناوا، التي تحظى بموقع استراتيجي على حافة بحر الصين الشرقي وظلت تحت الاحتلال الأمريكي حتى عام 1972، نحو 30 ألف جندي أمريكي يعيشون ويعملون في قواعد عسكرية تغطي خمس مساحة الجزيرة.
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