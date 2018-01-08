نواب برلمان تلك الدولة سجلوا 24 ألف محاولة دخول إلى المواقع الإباحية

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن نواب أحد البرلمانات الكبرى، حاولوا الدخول إلى المواقع الإباحية لأكثر من 24 ألف مرة.

© REUTERS/ Matt Dunham رئيس جهاز حكومة بريطانيا يستقيل بسبب فضيحة مواد إباحية

وقالت صحيفة "الغارديان" إنه تم تسجيل أكثر من 24 ألف محاولة دخول في مجلس العموم البريطاني للدخول إلى المواقع الإباحية في الإنترنت، خلال الفترة من يونيو/حزيران إلى أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وتتزامن تلك الفترة مع فترة إجراء الانتخابات البرلمانية في بريطانيا.

وتابعت قائلة

"يجري يوميا الدخول من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى الموصولة بشبكة البرلمان اللاسلكية والسلكية، إرسال حوالي 160 طلبا لزيارة مواقع إباحية مخصصة للبالغين" في الإنترنت".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المسؤولين عن الإنترنت في مجلس العموم البريطاني، أشاروا إلى أن عدد من تلك المحاولات تكون "غير مقصودة"، ولكن هناك أخرى متعمدة.

وطالب المسؤولون بضرورة حظر الوصول إلى المواقع الإباحية، عن طريق الشبكة الرسمية للبرلمان.

يذكر أن السلطات البريطانية، اضطرت للكشف عن تلك الإحصائيات والأرقام، عقب استقالة، داميان غرين، رئيس جهاز الحكومة البريطانية، ونائب رئيسة الوزراء تيريزا ماي، من منصبه 21 ديسمبر/كانون الأول.

وكان غرين قد استقال، بعدما عثرت الشرطة على مواد إباحية على الحاسب الخاص به في موقع العمل، ورغم أنه أنكر تلك التهمة، إلا أن الشرطة اكتشفت حاول تضليلها بذكره أنه لم ينسخ أو يشاهد أي مواد محظورة.

كما أن وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، استقال عن منصبه أيضا في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد اتهامه بالتحرش الجنسي بإحدى الصحفيات.