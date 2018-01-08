الخارجية الروسية ترد على تصريحات بومبيو حول التدخل الروسي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الخدمات الخاصة الأمريكية قد "أكثرت من الكذب"، بزعمها عن وجود تدخل روسي طويل الأمد في الانتخابات الأمريكية، ولم يسبق لأحد أن تحدث عن شيء من هذا القبيل قبل انتخاب الرئيس دونالد ترامب.

سبوتنيك . وقال مدير وكالة المخابرات المركزية، مايك بومبيو، في وقت سابق، على قناة البث التلفزيوني "سي بي إس" أن روسيا حاولت لـ"عقود" تقويض الانتخابات الأمريكية.

وكتبت زاخاروفا على صفحتها "فيسبوك"، "وخير دليل على أن كل هذه الأقوال أكاذيب، أن وكالات المخابرات الأمريكية والمسؤولون لم يذكروا شيئا من هذا القبيل من قبل، ولم تطرح للجانب الروسي مثل هذه القضايا. ولا وجود لقصة، أو فيلم، أو مؤتمر حول هذا الموضوع حتى قام النظام الانتخابي الأمريكي طرحه عن طريق ترامب فهكذا بدأ كل شيء — اتهامات لا أساس لها، والبحث عن عدو خارجي، وشكاوى حول "يد الكرملين"… ".

يذكر أن التحقيق في "التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية، بالإضافة إلى علاقة ترامب نفسه مع روسيا التي دحضت من البيت الأبيض والكرملين يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي والكونغرس الأمريكي.

وكان السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد وصف هذه الاتهامات بأن لا أساس لها على الإطلاق. كما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في معرض تعليقه على ما تردد حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية والألمانية والفرنسية أنه ليس هناك أي وقائع تؤكد ذلك.