إصابة شخصين في حريق برج "ترامب" بنيويورك

أصيب، اليوم الاثنين 8 يناير/ كانون الثاني، شخصين في حريق اندلع في برج "ترامب" بوسط مانهاتن في مدينة نيويورك.

وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية "اندلع حريق في برج ترامب بوسط مانهاتن بمدينة نيويورك".

من جانبها، ذكرت وكالة "رويترز" أن هناك إصابتين خطيرتين.

Fire at Trump Tower pic.twitter.com/ZDA2m6zs2k — Lanette Espy (@NJLaLa) January 8, 2018

​وأشارت "إن بي سي" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان في واشنطن أثناء اندلاع الحريق.

وكتب إيريك ترامب، على موقع "تويتر" يقول، "ماس كهربائي صغير في برج ترامب في نيويورك، واستجاب مركز إطفاء نيويورك في غضون دقائق".

There was a small electrical fire in a cooling tower on the roof of Trump Tower. The New York Fire Department was here within minutes and did an incredible job. The men and women of the #FDNY are true heroes and deserve our most sincere thanks and praise! https://t.co/xuTmq1GBbj — Eric Trump (@EricTrump) January 8, 2018

​وقالت إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك إن رجال الإطفاء استجابوا لبلاغ في الصباح الباكر عن نشوب حريق أدى إلى إصابة شخصين في برج ترامب بوسط مانهاتن.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن رجال الإطفاء سيطروا على الحريق، موضحة أن الحريق شب قبيل السابعة صباحا بالتوقيت المحلي قرب سطح البرج المؤلف من 68 طابقا.