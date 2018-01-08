حريق في برج "ترامب" وسط مانهاتن بنيويورك

اندلع حريق في برج "ترامب" بوسط مانهاتن، اليوم الاثنين 8 يناير/ كانون الثاني، إلا أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية "اندلع حريق في برج ترامب بوسط مانهاتن بمدينة نيويورك، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات".

من جانبها، ذكرت وكالة "رويترز" أن هناك إصابتين خطيرتين.

Fire at Trump Tower pic.twitter.com/ZDA2m6zs2k — Lanette Espy (@NJLaLa) January 8, 2018

​وأشارت "إن بي سي" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان في واشنطن أثناء اندلاع الحريق.

وكتب إيريك ترامب، على موقع "تويتر" يقول، "ماس كهربائي صغير في برج ترامب في نيويورك، واستجاب مركز إطفاء نيويورك في غضون دقائق".

There was a small electrical fire in a cooling tower on the roof of Trump Tower. The New York Fire Department was here within minutes and did an incredible job. The men and women of the #FDNY are true heroes and deserve our most sincere thanks and praise! https://t.co/xuTmq1GBbj — Eric Trump (@EricTrump) January 8, 2018

​

يتبع…