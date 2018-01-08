إعصار مدغشقر يقتل ستة ويشرد الآلاف ومحصول الفانيلا لم يتأثر

قالت السلطات في مدغشقر اليوم الاثنين إن إعصارا ضرب شرق البلاد في مطلع الأسبوع تسبب في مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين واعتبر اثنان في عداد المفقودين.

© REUTERS/ Jeff Piotrowski إعصار "إليانور" يقتل شخصا ويتسبب بأضرار جسيمة في فرنسا

ومر الإعصار المداري "آفا" عبر مدغشقر يومي الجمعة والسبت وضرب أغلب الشواطئ الشرقية للجزيرة برياح تراوحت سرعتها ما بين 140 و190 كيلومترا.

وقال المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في بيان إن أكثر من 13 ألف شخص نزحوا بسبب الإعصار في حين حصل أكثر من 16 ألف تلميذ على عطلة مدرسية حتى يوم الخميس بسبب مخاوف من فيضانات وانهيارات أرضية. بحسب ما ذكرته رويترز.

وفي آذار/ آذار 2017 ضرب الإعصار "إناوو" مدغشقر وقتل 78 شخصا على الأقل على الساحل الشمالي الشرقي الذي يشتهر بإنتاج الفانيلا.

ودمر الإعصار "إناوو" نحو 30 بالمئة من المحصول في أكبر منتج للعالم للفانيلا وهو ما يمثل نحو نصف الإنتاج العالمي.

لكن رئيس رابطة مصدري الفانيلا جورج غيريارتس قال لـ"رويترز" إن الإعصار "آفا" لم يضرب مناطق إنتاج الفانيلا ولم يكن له "أي أثر" على الإنتاج.