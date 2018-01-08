إيران تهدد بإعادة النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلنت إيران، اليوم الاثنين 8 يناير/ كانون الثاني، أنها قد تعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حالة فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في احترام التزاماتها الخاصة بالاتفاق النووي.