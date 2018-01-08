مرض غامض في جنوب السودان... وفاة ثلاث أشخاص و60 تحت المتابعة

والثلاثة الذين توفوا في جنوب السودان هم امرأة حبلى، وفتاة في سن المراهقة، وصبي.
وحدثت وفاتهم جميعا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي وكانوا ينتمون لقرية بمنطقة ييرول إيست في ولاية البحيرات بشرق البلاد. وقالت منظمة الصحة العالمية إنه لم يعرف بحدوث تواصل بين المتوفين الثلاثة.
وأضافت المنظمة في بيان أنه لم يتم أخذ عينات من أنسجتهم أو دمائهم لتحليلها وأن سلطات الصحة في جنوب السودان أبلغت عن الحالات يوم 28 كانون الأول/ ديسمبر.
وتابعت المنظمة في البيان قائلة "تفشي ما يشتبه أنه حمى نزفية فيروسية في جنوب السودان قد يتطور سريعا، ويجب توفير معلومات مهمة تشمل تأكيدا معمليا لأسباب المرض من أجل توجيه جهود الاستجابة".
وأضافت أنها توصلت إلى دليل من خلال تحقيق مشترك مع السلطات الصحية الوطنية على وجود مرض نزفي حيواني المصدر في الماعز والخراف بنفس المنطقة، تسبب في حالات نفوق لحيوانات فضلا عن نفوق طيور برية في نفس الوقت.
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