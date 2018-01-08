السر الذي يخفيه زعيم كوريا الشمالية

لا يعرف أحد تحديدا سن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

ورغم الاعتقاد بأن اليوم الاثنين 8 يناير/ كانون الثاني هو تاريخ ميلاد كيم جونغ أون إلا أنه لا يوجد ما يؤكد هذا الأمر، حسب صحيفة The Independent.

ومن المعروف أن والد كيم من مواليد 16 فبراير/ شباط، ويوم ميلاده إجازة رسمية في البلاد.

© AFP 2017/ Kim Won-Jin ماذا يحدث في العاشرة من صباح الغد بين الكوريتين

ويحاط تاريخ ميلاد كيم بسرية كبيرة حتى عندما غني لاعب كرة السلة الأمريكي، دينيس رودمان، أغنية خاصة لكيم وتحديدا لعيد ميلاده، أخبرت الحكومة المواطنين الكوريين أن اللاعب غنى لكيم، دون أن يشاهد أحد الفيديو، حسب صحيفة The Independent.

ويعتقد البعض أن إحاطة تاريخ ميلاد كيم بالسرية، سببه احترام الأعضاء الأكبر سنا في عائلته.

ويقول آيدان فوستر، الباحث في الشأن الكوري بجامعة ليدز البريطانية، إن كيم بالفعل زعيم كوريا، لكن الوقت مبكرا لكي يتم وضع صورته على الشارات".

ويضع الكوريون شارات على صدورهم تحمل صور كيم إيل سونغ، وكيم جونغ إيل، حسب صحيفة The Independent.

لكن تتفق في العموم السرية التي يحاط بها تاريخ ميلاد الزعيم الكوري الشمالي، مع الأعمال التي يقوم بها النظام الشيوعي.

وحسب آيدان فوستر ففي كوريا "أنت تؤدي عملك دون أنت تنظر إلى اليسار أو اليمين.. عملك فحسب".