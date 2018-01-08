البنتاجون: أمريكا قلقة من قدرة داعش الحصول على طائرات بدون طيار

قال وزارة الدفاع الأمريكية، إن أمريكا قلقة من قدرة داعش الحصول على طائرات بدون طيار، مثل التي استخدمت ضد الطارة الروسية في سوريا

واشنطن- سبوتنيك. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، اليوم الاثنين 8 يناير/ كانون الثاني، أن التقنيات والأجهزة المستخدمة خلال الهجوم الإرهابي بطائرات بدون طيار على منشآت عسكرية روسية بقاعدة حميميم متاحة في الأسواق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة رينكين غيلوي: "لقد شاهدنا، أن تقنيات مشابهة استعملها مسلحو داعش، هذه الأجهزة والتقنيات يمكن الحصول عليها بسهولة في الأسواق، وهذا أمر يدعو للقلق".

© Sputnik. Grigoriy Sysoev ظريف يهاجم الولايات المتحدة ويدافع عن سوريا

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إحباط محاولة هجوم إرهابي على قاعدة حميميم ونقطة دعم القوات البحرية الروسية في طرطوس في ليلة 6 يناير.

وأوضحت الوزارة أنه تم إحباط محاولة هجوم إرهابيين، باستخدام طائرات من دون طيار، على قاعدة حميميم ونقطة دعم القوات البحرية الروسية في طرطوس.

وأفادت الوزارة أن هذه الهجمة تظهر أن الإرهابيين لديهم التقنيات اللازمة لارتكاب أعمال إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار القاذفة في أي بلد.



