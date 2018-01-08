سر قلق أوبك من الاحتجاجات الإيرانية

استقرت أسعار النفط اليوم الاثنين 8 يناير/ كانون الثاني لتبقى قرب أعلى مستوياتها منذ مايو/ أيار 2015.

ولدى منظمة أوبك مخاوف سياسية في بعض دولها، مع توقعات بارتفاع إنتاج الخام في الولايات المتحدة، حسب رويترز.

© REUTERS/ Ramzi Boudina العراق والجزائر يتفقان على التنسيق والتعاون لرسم السياسة العامة لـ"أوبك" وقال أبهيشك كومار كبير محللي الطاقة في غلوبال غاز أناليتكس في لندن "أسعار النفط شهدت توازنا دقيقا في جلسة تعاملات اليوم، الاحتجاجات المستمرة في إيران إضافة إلى احتجاز بضعة أمراء مؤخرا في السعودية، أعادا تنشيط المخاوف الجيوسياسية".

وأضاف كومار: "لكن، الاحتمالات لمزيد من الزيادات في إنتاج النفط في الولايات المتحدة، مع تحسن أسعار النفط في الأونة الأخيرة، تستمر في دفع السوق نحو الانخفاض".

ووفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فإن من المتوقع أن يرتفع إنتاج الخام الأمريكي قريبا فوق مستوى 10 ملايين برميل يوميا فيما يرجع إلى حد كبير إلى قفزة في إنتاج النفط الصخري، حسب رويترز.

وتزايد انتاج الخام الأمريكي هو العامل الرئيسي الذي يكبح تأثير تخفيضات انتاجية تقودها منظمة أوبك وروسيا والتي بدأ سريانها في يناير كانون الثاني 2017 ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية 2018.