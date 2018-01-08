306 مليار دولار خسائر أمريكا بسبب المناخ في 2017

وذكرت الوكالة أن حرائق الغابات في الغرب والأعاصير هارفي وماريا وإرما ساهمت في أن يصبح عام 2017 الأعلى تكلفة بين الأعوام المسجلة، وكان الرقم القياسي السابق في عام 2005 الذي بلغت تكلفته 215 مليار دولار حين اجتاحت الأعاصير كاترينا وويلما وريتا ساحل الخليج الأمريكي.
ومنذ فترة طويلة خلص العلماء إلى أن ثاني أكسيد الكربون وغيره من الانبعاثات الناجمة عن الوقود الأحفوري والصناعة هي التي تحرك تغير المناخ مما يؤدي إلى الفيضانات وموجات الجفاف وتكرار العواصف العاتية بمعدل أكبر، ووعد ترامب وهو جمهوري بزيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز والفحم.
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