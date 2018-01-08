306 مليار دولار خسائر أمريكا بسبب المناخ في 2017

أعلنت الوكالة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، اليوم الاثنين 8 يناير/كانون الثاني، إن الكوارث المتصلة بالطقس والمناخ كلفت الولايات المتحدة مبلغا قياسيا في عام 2017 وهو 306 مليارات دولار.

Alessandro Bianchi الدول تبقي على اتفاق المناخ العالمي في مساره بعد محادثات مطولة

وسلط تقرير الهيئة الضوء على المخاطر الاقتصادية المصاحبة للكوارث من هذا النوع وإن كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب تلقي بظلال من الشك على أسبابها وبدأت عملية انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق عالمي لمكافحة تغير المناخ، بحسب رويترز.

وذكرت الوكالة أن حرائق الغابات في الغرب والأعاصير هارفي وماريا وإرما ساهمت في أن يصبح عام 2017 الأعلى تكلفة بين الأعوام المسجلة، وكان الرقم القياسي السابق في عام 2005 الذي بلغت تكلفته 215 مليار دولار حين اجتاحت الأعاصير كاترينا وويلما وريتا ساحل الخليج الأمريكي.

ومنذ فترة طويلة خلص العلماء إلى أن ثاني أكسيد الكربون وغيره من الانبعاثات الناجمة عن الوقود الأحفوري والصناعة هي التي تحرك تغير المناخ مما يؤدي إلى الفيضانات وموجات الجفاف وتكرار العواصف العاتية بمعدل أكبر، ووعد ترامب وهو جمهوري بزيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز والفحم.