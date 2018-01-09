ملياردير أمريكي ينفق ملايين الدولارات لعزل ترامب

وقال ستاير:
معركتي هي الإطاحة بترامب من منصبه.
وأوضح أن المبلغ، وهو 30 مليون دولار، سيستغل لحشد الناخبين الشبان في عشر ولايات رئيسية هي فلوريدا وفرجينيا وويسكونسن وميشيغان ونيفادا وكاليفورنيا وبنسلفانيا وأيوا ونيوهامبشير وأريزونا.
ومن المقرر أن يتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر/تشرين الثاني للإدلاء بأصواتهم على 34 مقعدا في مجلس الشيوخ وكل مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435.
وقال ستاير في مؤتمر صحفي في واشنطن "المهمة التي أشعر أنني مستدعى للقيام بها هي تنظيم وحشد الناخبين الأمريكيين، ينبغي أن يصبحوا القوة الأكبر في السياسة الأمريكية".
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