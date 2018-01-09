ملياردير أمريكي ينفق ملايين الدولارات لعزل ترامب

أعلن الملياردير الأمريكي الناشط في مجال البيئة توم ستاير، الذي أنفق ملايين الدولارات على إعلانات قومية تدعو لإجراءات لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين 8 يناير/كانون الثاني، أنه سينفق 30 مليون دولار هذا العام لمساعدة الديمقراطيين على أن تكون لهم غالبية المقاعد في مجلس النواب الأمريكي.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST ترامب يخضع لفحص نفسي للرد على اتهامات تشكك في قواه العقلية

وأضاف ستاير، المدير السابق لأحد صناديق التحوط، الذي أبلغ الصحفيين أنه لن يترشح لعضوية المجلس هذا العام، أنه سيواصل حملته القومية الداعية للبدء في إجراءات لعزل ترامب، حسبما ذكرت رويترز.

وقال ستاير:

معركتي هي الإطاحة بترامب من منصبه.

وأوضح أن المبلغ، وهو 30 مليون دولار، سيستغل لحشد الناخبين الشبان في عشر ولايات رئيسية هي فلوريدا وفرجينيا وويسكونسن وميشيغان ونيفادا وكاليفورنيا وبنسلفانيا وأيوا ونيوهامبشير وأريزونا.

ومن المقرر أن يتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر/تشرين الثاني للإدلاء بأصواتهم على 34 مقعدا في مجلس الشيوخ وكل مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435.

وقال ستاير في مؤتمر صحفي في واشنطن "المهمة التي أشعر أنني مستدعى للقيام بها هي تنظيم وحشد الناخبين الأمريكيين، ينبغي أن يصبحوا القوة الأكبر في السياسة الأمريكية".