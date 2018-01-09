الصين تحجب 128 ألف موقع الكتروني في 2017

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أمس الاثنين 8 يناير/كانون الثاني، بأن الصين حجبت نحو 128 ألف موقع إلكتروني في عام 2017 لاحتوائها على مواد بذيئة ومعلومات أخرى "مسيئة"، وذلك نقلا عن بيانات حكومية.

© AFP 2017/ GREG BAKER الصين تحاكم حوالي 160 ألف مسؤول بتهم الفساد في 2017

ووفقا للأرقام الصادرة عن المكتب القومي لمكافحة الإباحية والمنشورات غير القانونية فقد تم مصادرة 30.9 مليون منشور غير قانوني خلال عام 2017 في حين خضع 1900 شخص لعقوبات جنائية، بحسب رويترز.

وتشدد الصين الرقابة على محتويات الانترنت في إطار جهود للحفاظ على "الاستقرار الاجتماعي" وتستهدف المحتوى "البذيء" والإباحي بالإضافة إلى النشر غير المصرح به للأخبار.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت إنها أعادت إدراج عشر دول على قائمة "بلدان تشكل قلقا خاصا" بموجب قانون الحرية الدينية الدولي لانخراطها أو تساهلها مع انتهاكات صارخة للحريات الدينية. بحسب ما ذكرته رويترز.

والدول العشر هي الصين وإريتريا وإيران وميانمار وكوريا الشمالية والسودان والسعودية وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وقد تم إدراجها على القائمة في 22 كانون الأول/ ديسمبر.