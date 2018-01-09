الصين تحجب 128 ألف موقع الكتروني في 2017

وتشدد الصين الرقابة على محتويات الانترنت في إطار جهود للحفاظ على "الاستقرار الاجتماعي" وتستهدف المحتوى "البذيء" والإباحي بالإضافة إلى النشر غير المصرح به للأخبار.
يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت إنها أعادت إدراج عشر دول على قائمة "بلدان تشكل قلقا خاصا" بموجب قانون الحرية الدينية الدولي لانخراطها أو تساهلها مع انتهاكات صارخة للحريات الدينية. بحسب ما ذكرته رويترز.
والدول العشر هي الصين وإريتريا وإيران وميانمار وكوريا الشمالية والسودان والسعودية وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وقد تم إدراجها على القائمة في 22 كانون الأول/ ديسمبر.
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