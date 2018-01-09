قال المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يخضع للفحص النفسي خلال فترة إجراء الفحص الطبي السنوي التقليدي.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST ترامب يخضع لفحص نفسي للرد على اتهامات تشكك في قواه العقلية

جيدلي الذي أجاب عن سؤال حول إن كان الفحص النفسي مشمولا ببرنامج الفحص الطبي، أجاب بـ"لا".

هذا و يصف السياسيون المعارضون للرئيس الأمريكي بأنه غير مستقر عقليا، وبالتالي غير قادر على إدارة البلاد.

هذا ويرغب المعارضون بأن يخضع ترامب للفص النفسي الذي يحدد حالته النفسية، في الوقت الذي تمنع فيه قواعد الجمعية الأمريكية للطب النفسي

الإدلاء بأي تصريح حول حالة الأشخاص الذين يخضعون للفحوص النفسية دون موافقتهم.

هذا و كانت موجة من التسأولات حول الصحة النفسية لترامب قد تزامنت مع إصدار كتاب " النار و الغضب" الذي يتحدث في بعض أجزائه عن حالة الرئيس الأمريكي النفسية.

بالإضافة للمشاحنات الأخيرة بينه و بين رئيس كوريا الشمالية حول من يملك سلاحا نوويا أقوى.

من جهته رد ترامب على الإتهامات بأنه سليم عقليا ولايكترث للأقاويل.