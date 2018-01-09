وينفري خارج سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية

نقلت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية وفي مقدمتها قناة "إن بي سي" التلفزيونية بأن مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري لا تعتزم الترشح للانتخابات الأمريكية المقبلة.

© AP Photo/ Evan Agostini بالفيديو...أوبرا وينفري تكشف للمرة الأولى عن أسوأ نوعين من الضيوف

القناة التلفزيونية أكدت عدم رغبة وينفري الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة سنة 2022، نقلا عن مصدر مقرب من المذيعة.

يذكر بأن وينفري شاركت في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" الـ75 في لوس أنجلوس يوم الأحد، وبعد كلمتها في الحفل ذكرت العديد من وسائل الإعلام

بأن وينفري تدرس إمكانية المشاركة في الانتخابات المقبلة سنة 2022.

من جهته صرح المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان غيدلي بأن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب يرغب بالترشح لفترة جديدة.