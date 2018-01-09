أمريكا واليابان تدرسان إمكانية زيادة الضغط على كوريا الشمالية

صرحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية دانا وايت بأن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ناقش مع نظيره الياباني أتسونوري أونوديرا إمكانية زيادة الضغط على بيونغ يانغ.

أكدت وايت أن وزيري الدفاع ناقشا في اتصال هاتفي إمكانية زيادة الضغط على كوريا الشمالية من أجل تغيير سياستها.

وقالت وايت: "أدان ماتيس وأونوديرا التصرفات والسلوك غير المسؤول وغير القانوني من طرف كوريا الشمالية، وزيادة الضغط عليها،

من أجل أن توقف كوريا الشمالية برنامجها النووي واستفزازاتها للدول".

كما أشار الوزيران إلى أهمية الدعم الدولي والتعاون مع الشركاء من أجل حملة الضغط على بيونغ يانغ.

يذكر بأن بيان وزيري الدفاع يتزامن مع عقد الكوريتين لاجتماعات ثنائية حول إمكانية عودة العلاقات بين البلدين

ومشاركة وفد رياضي من كوريا الشمالية في الألعاب الأولمبية المقررة في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.