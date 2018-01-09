يابانيون يعتبرون دعم الجيش الأمريكي في بلادهم عبئا غير ضروري

طالب مسؤولون يابانيون الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء 9 يناير/ كانون الثاني، باتخاذ إجراءات شاملة لحماية المواطنين اليابانيين.

وهبطت طائرة هليكوبتر أمريكية اضطراريا على أرض فندق في جزيرة أوكيناوا الجنوبية، حسب "رويترز".

© REUTERS/ San Francisco Maritime National Historical Park/Handout أخطر سلاح استخدمه اليابان في الحرب العالمية الثانية (فيديو) وجاء الهبوط الاضطراري بعد أيام من واقعة مماثلة، ويعد الأحدث في سلسلة حوادث لطائرات عسكرية أمريكية في أوكيناوا، والتي زادت من حدة المعارضة العامة للوجود الأمريكي هناك.

وقال وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا إنه دعا الولايات المتحدة خلال اتصال هاتفي، في الصباح، مع نظيره الأمريكي جيمس ماتيس إلى العمل من أجل ألا تتكرر مثل هذه الحوادث.

واعتذر ماتيس عن الواقعة الأخيرة، لكن أونوديرا لم يشر إلى ذلك رغم أنه قال إنه يشعر أن ماتيس على "علم تام" بالمسألة، حسب "رويترز".

ويتزايد الاستياء بين سكان الجزيرة الواقعة في جنوب اليابان، إذ يتذمرون مما يعتبرونه عبئا غير ضروري لدعم وجود للجيش الأمريكي في البلاد.

ومن بين الوقائع التي حدثت أخيرا، هبطت طائرة نقل هليكوبتر تابعة لمشاة البحرية الأمريكية اضطراريا في شاطئ في أوكيناوا يوم السبت بسبب عطل فني.

وقبل ذلك سقطت نافذة زجاجية من طائرة عسكرية في ملعب مدرسة في الجزيرة.

وتستضيف أوكيناوا، التي تحظى بموقع استراتيجي على حافة بحر الصين الشرقي وظلت تحت الاحتلال الأمريكي حتى عام 1972، نحو 30 ألف جندي أمريكي يعيشون ويعملون في قواعد عسكرية تغطي خمس مساحة الجزيرة.