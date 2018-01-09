سقوط صاروخ على مدينة كورية شمالية

وذكرت مجلة "ذي دبلومات" الصادرة في طوكيو نقلا عن مصدر في الحكومة الأمريكية أن حطام صاروخ "هواسونغ 12" سقط على مدينة "توكجهون" في 29 أبريل/نيسان 2017.

© REUTERS/ KCNA السر الذي يخفيه زعيم كوريا الشمالية

ووقع الحادث أثناء تجربة إطلاق الصاروخ.

وبحسب المصدر، فإن الصاروخ سقط بعدما قطع مسافة لا تزيد على 70 كيلومترا، محلقا في الجو خلال ما يقارب الدقيقة.

ويعيش نحو 240 ألف شخص في المدينة التي سقط عليها حطام الصاروخ. والأغلب ظنا أن الانفجار كان شديدا، لكن عدد الضحايا لم يكن كبيرا لأن الصاروخ سقط على منطقة صناعية خارج وقت الدوام الرسمي.

يشار إلى أن كوريا الشمالية أقبلت على إجراء المزيد من تجارب صواريخها منذ عام 2016.