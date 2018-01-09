أردوغان: عملية درع الفرات تستمر في عفرين ومنبج بسوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء 9 يناير/ كانون الثاني، أن جيش بلاده سيواصل عملية "درع الفرات" العسكرية في عفرين ومنبج السوريتين.

© AFP 2017/ STR / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS OFFICE أردوغان: تركيا مستعدة لإجراء عملية أخرى شبيهة بـ"درع الفرات"

وقال الرئيس التركي، في كلمة له أمام الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية"، إن "عملية درع الفرات، التي أقدمنا عليها في أغسطس/ آب 2016، سنستكملها في عفرين ومنبج السوريتين. وسننشر عملياتنا على طول الحدود".

وكانت تركيا في عام 2016، أطلقت عملية "درع الفرات" على حدودها مع سوريا، للقضاء على ما أسمته "ممر الإرهاب"، الذي يشكله التهديد المزدوج من مقاتلي "داعش" والمقاتلين الأكراد السوريين.

وعن الشأن الفلسطيني، قال أردوغان: "سنواصل الوقوف بجانب أشقائنا الفلسطينيين وحماية حقوقهم حتى النهاية".