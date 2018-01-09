كوريا الشمالية توافق على استئناف خط الاتصالات العسكرية الطارئة مع الجارة الجنوبية

وافقت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء 9 يناير/ كانون الثاني، على استئناف عمل خط الاتصالات العسكرية الطارئة مع كوريا الجنوبية، وذلك بعد الاجتماع الحكومي المشترك للكوريتين.

© REUTERS/ Yonhap كوريا الجنوبية تدرس رفع العقوبات مؤقتا عن كوريا الشمالية

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن قرار استئناف عمل خط الاتصالات العسكرية بين البلدين جاء لتفادي الحوادث في البحر الأصفر.

كما أشارت إلى أن وفد كوريا الشمالية، أخطر كوريا الجنوبية باستئناف خط الاتصال الذي كان موقفا بسبب حدة الأزمة في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت الوكالة عن ممثل وفد كوريا الجنوبية قوله إن "الجيش الكوري الجنوبي، قام باختبار الاتصال مع كوريا الشمالية على الساحل الغربي".

وكانت المباحثات الثنائية بين الكوريتين قد بدأت، اليوم الثلاثاء، على المستوى الوزاري، بهدف إيجاد سبل لتحسين العلاقات بين الجنوب والشمال ومشاركة الرياضيين الكوريين الشماليين في دورة الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ، وسيتم استئناف المباحثات بعد ظهر اليوم.