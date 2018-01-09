كوريا الشمالية توافق على استئناف خط الاتصالات العسكرية الطارئة مع الجارة الجنوبية

كما أشارت إلى أن وفد كوريا الشمالية، أخطر كوريا الجنوبية باستئناف خط الاتصال الذي كان موقفا بسبب حدة الأزمة في شبه الجزيرة الكورية.
ونقلت الوكالة عن ممثل وفد كوريا الجنوبية قوله إن "الجيش الكوري الجنوبي، قام باختبار الاتصال مع كوريا الشمالية على الساحل الغربي".
وكانت المباحثات الثنائية بين الكوريتين قد بدأت، اليوم الثلاثاء، على المستوى الوزاري، بهدف إيجاد سبل لتحسين العلاقات بين الجنوب والشمال ومشاركة الرياضيين الكوريين الشماليين في دورة الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ، وسيتم استئناف المباحثات بعد ظهر اليوم.
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