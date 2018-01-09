تركيا تحذر من تقويض العملية السياسية في سوريا

حذرت تركيا، اليوم الثلاثاء، من تقويض العملية السياسية في سوريا في حال استمرار قصف النظام السوري، لما وصفته أنقره بـ "المعارضة المعتدلة" في إدلب، داعيا الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي بروسيا، في أواخر الشهر الجاري، للتدخل.