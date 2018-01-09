البرلمانيون الروس مستعدون للتوسط في المحادثات بين الكوريتين

أعرب رئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما (مجلس النواب) الروسي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الثلاثاء 9 يناير/ كانون الثاني، عن استعداد البرلمانيين الروس للتوسط في المحادثات بين الكوريتين.





وأضاف سلوتسكي أنه نظرا لأن هذا الملف يمس مصالح روسيا الاتحادية بشكل مباشر، ونظرا لقرب أراضي الدولتين، "نحن مستعدون لأداء هذا الدور".





وخلال الاجتماع الحكومي الذي يعقد، اليوم، بين الكوريتين، وافقت كوريا الشمالية على استئناف عمل خط الاتصالات العسكرية الطارئة مع كوريا الجنوبية.







وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن قرار استئناف عمل خط الاتصالات العسكرية بين البلدين جاء لتفادي الحوادث في البحر الأصفر.