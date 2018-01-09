عدد المعتقلين على خلفية الاضطرابات الأخيرة في إيران نحو 3700 شخص

أعلن النائب في البرلمان الإيراني، محمود صادقي، أن عدد من جرى اعتقالهم خلال الاضطرابات الأخيرة بلغ 3700 شخص في جميع أنحاء البلاد.

طهران — سبوتنيك . ونقل موقع البرلمان الإيراني "خانه ملت"، اليوم الثلاثاء، عن صادقي قوله: "بلغ عدد المعتقلين منذ بداية الأحداث الأخيرة 3700 معتقل بينهم نحو 68 طالبا جامعيا".

وأضاف: "لا يمكن تحديد جميع هويات المحتجزين وأعمالهم لأنه تم اعتقالهم عبر أكثر من جهة أمنية".

وشهدت عدة مدن إيرانية أخيرا احتجاجات شعبية واسعة ضد سياسات الحكومة، وغلاء الأسعار، وللمطالبة بإصلاحات اقتصادية، بينما قُتل عدد من المحتجين ورجال الشرطة في التظاهرات.