إيران تستضيف في أبريل المقبل اجتماعا لقادة بحرية 60 دولة

أعلن الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستستضيف في نيسان/ أبريل المقبل اجتماعا يضم قادة القوات البحرية في 60 دولة.

طهران — سبوتنيك. وقال حسيني، في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إنه "خلال اجتماع قائد القوات البحرية وممثلين عن وزارة الدفاع والخارجية والأمن والزراعة والبيئة والطرق اليوم أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية عن اجتماع لقادة بحرية المحيط الهندي في إيران في أبريل/نيسان المقبل بمشاركة 60 دولة".

ولفت إلى أن قائد القوات البحرية أشار، خلال الاجتماع، إلى أن إيران "لديها سيادة مطلقة في منطقة بحر قزوين وأن أسطول بحرية الشمال يقوم الآن بمهامه كما يقوم بخطوات ضرورية في مجالات التعليم والإشراف والدوريات المستمرة والمنظمة والدفاع".