وصول أكثر من ألف مهاجر إلى أوروبا عبر المتوسط في الأسبوع الأول من عام 2018

أعلن متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، جويل ميلمان، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من ألف مهاجر ولاجئ وصلوا إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط خلال الأسبوع الأول من عام 2018.

جنيف — سبوتنيك. وقال ميلمان، خلال مؤتمر الصحفي: "المنظمة الدولية للهجرة تعلن عن وصول 1072 لاجئ ومهاجر إلى أوروبا عبر البحر، خلال الأسبوع الأول من عام 2018، منهم 450 توجهوا إلى إيطاليا واليونان، أما البقية فتوجهوا إلى إسبانيا، وهذه الأرقام متطابقة مع نفس الفترة لعام 2017 حيث وصل العدد إلى 1159".

© AFP 2017/ Olivier Douliery أمريكا تعتزم طرد 200 ألف مهاجر العام المقبل

وأكد المتحدث مقتل 81 شخصا في الأسبوع الأول من العام الجديد.

وأعلنت المنظمة، في وقت سابق، وصول أكثر من 171 ألف مهاجر ولاجئ إلى أوروبا في عام 2017 عبر البحر الأبيض المتوسط.

وتشهد أوروبا منذ عدة سنوات موجة هجرة هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وناجمة أساسا عن عدد من الصراعات المسلحة والمشاكل الاقتصادية الحادة في عدد من بلدان أفريقيا والشرق الأوسط.