رئيس إنغوشيا: قرار بوتين إرسال كتائب شرطة منطقة شمال القوقاز الفيدرالية إلى سوريا كان صائبا

أكد رئيس جمهورية إنغوشيا يونس بك يفكوروف، أن الرئيس بوتين أصاب كبد الحقيقة، إذ أنه أخذ بالاعتبار المواجهات القائمة بين أنصار المذاهب الإسلامية المختلفة عندما اتخذ قرارا بإرسال عناصر الشرطة العسكرية من دائرة شمال القوقاز الفيدرالية الذين يعتنقون المذهب السني إلى سوريا.

© Sputnik. Aleksander Druzhinin بوتين يبحث مع رئيس وزراء الهند العلاقات الثنائية

موسكو — سبوتنيك. وقال يفكوروف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "أخذ فلاديمير بوتين هذا الأمر بالاعتبار واقترح إرسال كتائب الشرطة العسكرية التابعة لدائرة شمال القوقاز الفيدرالية، نظرا لأن أهالي هذه المنطقة يعتنقون المذهب السني. وأكدت هذه العناصر بعد عودتها من البعثة الأولى أن هذا الأمر تسبب في بداية التقارب بينهم وبين السوريين فور معرفة الجانب السوري أنهم أصحاب المذهب السني مثلهم. كما أن هذا الأمر أدى إلى زيادة احترام السوريين لروسيا".

وكان الرئيس بوتين أكد في مؤتمره الصحفي السنوي الموسع أن فكرته بإرسال عناصر الشرطة العسكرية التابعة لدائرة شمال القوقاز الفيدرالية كانت صائبة، إذ أن معظم المسلمين الذين يقطنون هذه المنطقة يعتنقون المذهب السني. وهذا ما أصبح عامل ثقة أهل السنة المحليين والسلطات السورية في هذه العناصر.