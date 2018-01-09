بريطانيا تدعو لمواجهة النشاطات الإيرانية "المزعزعة للاستقرار"

دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إلى مواجهة النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار.

© AP Photo/ Uncredited مقتل 20 متظاهرا وشرطي في احتجاجات إيران

لندن- سبوتنيك. وصرح جونسون أنه يجب مواجهة النشاطات الإيرانية، ولكن بالتزامن مع دعم الإصلاحات في هذا البلد.

وقال جونسون، أمام برلمان بلاده، إنه "لا تزال إيران قوة مزعزعة للاستقرار، لكن علينا ليس فقط مواجهتها، بل والعمل فيما يتعلق بالإصلاحات التي تجري هناك، والتي تحتاج إلى الدعم".

وتابع "نحن باستمرار وعلى جميع المستويات نعرب عن قلقنا إزاء النشاط المزعزع للاستقرار من قبل إيران. ونحن نثير هذه المسألة باستمرار ليس فقط في المفاوضات مع الإيرانيين ولكن أيضا مع حلفائنا وشركائنا من أجل الاستمرار في ممارسة الضغط على إيران وإجبارها على وقف مثل هذه الإجراءات ".

وأكد جونسون مرة أخرى أن بريطانيا تواصل تأييدها للاتفاق النووي مع إيران، مضيفا "أن الاتفاق النووي الإيراني ذو قيمة، ويحتاج إلى دعم، وسنقنع شركائنا بعدم التخلي عنه".