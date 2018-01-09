نتنياهو: ننتهج سياسة تقضي بمنع "حزب الله" من حيازة أسلحة متطورة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تعمل وفق سياسة محددة تقضي بمنع حصول "حزب الله" اللبناني على أسلحة متطورة.

© Sputnik. Mikhail Voskresensky قصف صاروخي إسرئيلي على أحد المواقع العسكرية السورية في ريف دمشق

القدس — سبوتنيك . قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في كلمة نقلها موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، "ننتهج منذ سنوات عديدة سياسة تقضي بإحباط المحاولات لتحويل أسلحة كاسرة للتوازن إلى حزب الله عبر الأراضي السورية، وهذه السياسة لم تتغير ونطبقها وفق الحاجة"، وفهم من كلام نتنياهو التلميح حول إمكانية تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية استهدفت مواقعا عسكرية في منطقة القطيفة بريف دمشق فجر اليوم الثلاثاء 9 كانون الثاني/ يناير.

وحمل الجيش السوري، في بيان صادر عن القيادة العامة، إسرائيل مسؤولية شن ثلاث هجمات على مواقع عسكرية في منطقة القطيفة بريف دمشق فجر اليوم، وذكر أن مقاتلات إسرائيلية أطلقت فجر اليوم صواريخا باتجاه المنطقة من الأجواء اللبنانية.

وأضاف الجيش أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لها وأصابت إحدى الطائرات.

وبحسب البيان فإن الجيش الإسرائيلي قام بعدها بعشرين دقيقة بإطلاق صاروخي أرض — أرض من هضبة الجولان، اعترضتهما الدفاعات وأسقطتهما.

وأشارت القيادة العامة للجيش السوري إلى أن الطيران الإسرائيلي عاود غاراته بإطلاق أربعة صواريخ أخرى، وتم التصدي لها وتدمير أحدها.