إيران...الإفراج عن 70 شخصا بكفالات مالية من المتهمين بالقيام بأعمال شغب

أعلن المدعي العام للعاصمة الإيرانية طهران، جعفر دولت أبادي، اليوم الثلاثاء، أن 70 شخصا من المتهمين بالقيام بأعمال شغب شهدتها البلاد قد تم الإفراج عنهم بكفالات مالية.

© REUTERS/ EDDIE KEOGH عدد المعتقلين على خلفية الاضطرابات الأخيرة في إيران نحو 3700 شخص

قال دولت أبادي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، "إثر اعتقال عدد من المتهمين في أعمال الشغب الأخيرة وفي إطار تنفيذ أوامر رئيس السلطة القضائية بالفصل بين الأشخاص المغرر بهم والعناصر الرئيسية من مثيري الشغب، فقد تم اليوم الإفراج عن 70 شخصا آخرين من المتهمين بكفالة بعد إكمال التحقيقات الأولوية معهم".

وبخصوص انتحار أحد المتهمين في سجن أوين (شمال غربي طهران)، أوضح المدعي العام لطهران أنه "بعد الحادث حضر المفتش الجنائي فورا إلى مكان وقوع الحادث وتم تشكيل ملف قضائي وجرى التحقيق مع موظفي السجن والشهود، والموضوع قيد الدراسة كما تم إبلاغ عائلته".