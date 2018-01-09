البيت الأبيض: في مشاركة كوريا الشمالية بـ"أولمبياد 2018" إمكانيات لتدرك قيمة وقف عزلتها

© REUTERS/ KCNA كوريا الشمالية توافق على استئناف خط الاتصالات العسكرية الطارئة مع الجارة الجنوبية

واشنطن — سبوتنيك . وقال البيت الأبيض إن مشاركة كوريا الشمالية في الأولمبياد الشتوي العام الحالي 2018 في كوريا الجنوبية تفتح الإمكانيات لتدرك "قيمة وقف عزلتها الدولية".

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض لـ"سبوتنيك":

"مشاركة كوريا الشمالية، بمثابة إمكانية لنظامها ليرى قيمة وقف عزلتها الدولية عبر نزع الأسلحة النووية".

وكانت "واي تي ان" الكورية الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن بيونغ يانغ وسيؤول قد اتفقتا على مشاركة رياضيي كوريا الشمالية في الألعاب الأولمبية المرتقب انعقادها في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

وبحسب القناة تم التوصل إلى الاتفاق بهذا الشأن، اليوم الثلاثاء في المباحثات الثنائية بين الكوريتين على المستوى الوزاري، بهدف إيجاد سبل لتحسين العلاقات بين الجنوب والشمال ومشاركة الرياضيين الكوريين الشماليين في دورة الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ، ما أسفر أيضا عن إصدار بيان مشترك، يمكن اعتباره خطوة هامة على طريق تخفيض حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

كما أفادت الأنباء في وقت سابق، بأن كوريا الشمالية دعت خلال محادثات اليوم إلى مشاركة ليس رياضييها فقط، في الأولمبياد الشتوية بل وإرسال وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين عن اللجنة الوطنية القومية والفنانين والمشجعين والصحفيين.