وكالة: تركيا تستدعي سفيري روسيا وإيران

وتعد مناطق خفض التصعيد، بمثابة مساحات معينة تعمل دول وأطراف ما على تخفيف وضبط الأعمال القتالية فيها، ومنح السكان فيها ظروفا أكثر أمنا.
وتعد أقل تأمينا وحماية من المناطق الآمنة أو المناطق العازلة التي تقام عادة في مناطق تتعرض لحروب وصراعات داخلية.
قالت مصادر بوزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء لوكالة "رويترز"، إن تركيا استدعت سفيري روسيا وإيران للشكوى مما قالت إنه انتهاك قوات الحكومة السورية لحدود منطقة عدم التصعيد في إدلب.
وتعد مناطق خفض التصعيد، بمثابة مساحات معينة تعمل دول وأطراف ما على تخفيف وضبط الأعمال القتالية فيها، ومنح السكان فيها ظروفا أكثر أمنا.
وتعد أقل تأمينا وحماية من المناطق الآمنة أو المناطق العازلة التي تقام عادة في مناطق تتعرض لحروب وصراعات داخلية.
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