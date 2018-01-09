وكالة: تركيا تستدعي سفيري روسيا وإيران

قالت مصادر بوزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء لوكالة "رويترز"، إن تركيا استدعت سفيري روسيا وإيران للشكوى مما قالت إنه انتهاك قوات الحكومة السورية لحدود منطقة عدم التصعيد في إدلب.

© AP Photo/ Germano Assad تركيا تحجب موقعا معارضا للحكومة السورية

وأضافت المصادر أن تركيا طلبت من السفيرين حث الحكومة السورية في دمشق على إنهاء انتهاكات الحدود.

وتعد مناطق خفض التصعيد، بمثابة مساحات معينة تعمل دول وأطراف ما على تخفيف وضبط الأعمال القتالية فيها، ومنح السكان فيها ظروفا أكثر أمنا.

وتعد أقل تأمينا وحماية من المناطق الآمنة أو المناطق العازلة التي تقام عادة في مناطق تتعرض لحروب وصراعات داخلية.