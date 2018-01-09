وزارة الدفاع الأمريكية تعلق على الهجوم على حميميم وطرطوس

ووفقا له، فإن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قد واجهت في وقت سابق مثل هذا التهديد.
وخلص المتحدث باسم البنتاغون إلى القول: "على الرغم من أن هذه الأنظمة هي، بطبيعة الحال، تجلب الموت، لم يكن لديها حتى الآن تأثير كبير على عمليات التحالف، ونحن نتخذ التدابير اللازمة لحماية قواتنا، لكي تتمكن قوات التحالف وقوات شركائنا من تنفيذ عملياتها بأمان".
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الإثنين، عن إحباط محاولة هجوم الإرهابيين باستخدام طائرات دون طيار على قاعدة حميميم ومركز دعم القوات البحرية الروسية بمدينة طرطوس الساحلية السورية، ليلة 6 يناير/ كانون الثاني، حيث تم كشف 13 هدفا جويا صغير الحجم تقترب من المنشآت العسكرية الروسية، وتم التصدي لهذا الهجوم بمهارة عالية، بما في ذلك باستخدام أساليب الحرب الإلكترونية.
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