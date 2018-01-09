وزارة الدفاع الأمريكية تعلق على الهجوم على حميميم وطرطوس

صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الرائد أدريان رانكين-غالاوي، اليوم الثلاثاء، أن البنتاغون لا يعرف تفاصيل الهجمات باستخدام طائرات مسيرة على المنشآت العسكرية الروسية في حميميم وطرطوس في سوريا.

واشنطن — سبوتنيك. وقال رانكين-غالاوي لـ"سبوتنيك": "ليس لدي أية تفاصيل عما واجهته القوات الروسية، ولكن أستطيع أن أقول لكم أن قوات التحالف وشركاءنا الذين يقاتلون "داعش"، كانت قد عثرت في السابق على طائرات دون طيار يستخدمها "داعش" متاحة في السوق، وهذه الأنظمة متاحة على نطاق واسع، وسهل التحكم بها، وبطبيعة الحال، لا تتطلب الكثير من الخبرة التقنية وتستخدم هذه الأنظمة لأداء وظائف الاستخبارات الأساسية ولزرع عبوات ناسفة صغيرة".

ووفقا له، فإن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قد واجهت في وقت سابق مثل هذا التهديد.

وخلص المتحدث باسم البنتاغون إلى القول: "على الرغم من أن هذه الأنظمة هي، بطبيعة الحال، تجلب الموت، لم يكن لديها حتى الآن تأثير كبير على عمليات التحالف، ونحن نتخذ التدابير اللازمة لحماية قواتنا، لكي تتمكن قوات التحالف وقوات شركائنا من تنفيذ عملياتها بأمان".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الإثنين، عن إحباط محاولة هجوم الإرهابيين باستخدام طائرات دون طيار على قاعدة حميميم ومركز دعم القوات البحرية الروسية بمدينة طرطوس الساحلية السورية، ليلة 6 يناير/ كانون الثاني، حيث تم كشف 13 هدفا جويا صغير الحجم تقترب من المنشآت العسكرية الروسية، وتم التصدي لهذا الهجوم بمهارة عالية، بما في ذلك باستخدام أساليب الحرب الإلكترونية.