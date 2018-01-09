إصابة إسرائيلي بجروح بالغة إثر تعرض سيارته لإطلاق نار شمالي الضفة الغربية

أصيب إسرائيلي واحد بجروح بالغة إثر تعرض سيارته لإطلاق نار شمالي الضفة الغربية، مساء اليوم الثلاثاء.

© Sputnik. Issam Al-Rimawi أكثر من 200 إصابة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة

القدس — سبوتنيك . وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "إسرائيليا أصيب بجروح حرجة إثر تعرض سيارته لإطلاق نار بالقرب من مستوطنة حفوت جلعاد، غرب مدينة نابلس"، لافتة إلى أنه "نقل بمروحية عسكرية إلى أحد المستشفيات داخل إسرائيل".

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان "تعرض أحد المستوطنين لعملية إطلاق نار، وأن التفاصيل لا زالت قيد البحث".

وأفاد شهود عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك" بأن "الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات أمنية كبيرة إلى المكان الذي وقع فيه عملية إطلاق النار، وباشر بعملية بحث وتمشيط".

يتبع…