فضيحة أخلاقية لابن رئيس وزراء إسرائيل تكشف تورط نتنياهو في قضية فساد

تسبب يائير نتنياهو ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في توريط والده بقضية فساد عقب بث تسجيل صوتي له يتحدث فيه عن دور والده في صفقة غاز.

ووفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية، جاء في الاتصال الذي يعود لعام 2015، طلب يائير من صديقه أوري، الابن الأكبر لإمبراطور الغاز الإسرائيلي كوبي ميمون، أن يقرضه مبلغا من المال ليمنحه لفتاة تعر.

ويقول يائير في التسجيل: "يا صديقي، لقد ساعدكم والدي في الظفر بصفقة بقيمة 20 مليار دولار، وأنت ترفض أن تقرضني 400 شيكل؟"، وأوضح يائير أن الأمر كان مجرد "مزحة سخيفة"، جاءت تحت تأثير الكحول.

ويأتي الكشف عن ذلك التسجيل في وقت تجري فيه الشرطة الإسرائيلية تحقيقات بشأن مزاعم فساد ضد بنيامين نتانياهو.

وأذاعت "القناة الثانية" الإخبارية الإسرائيلية تسجيل المكالمة على الرغم من محاولات فريق محاماة نتنياهو ثني القناة عن بثها.

وتضمن التسجيل حديث بين الصديقين عن فتيات تعر وعن كمية الأموال التي أنفقاها، كما أضاف يائير "صديقي عليك أن تقرضني. لقد حارب والدي كثيرا داخل الكنيست من أجل هذا".

وأصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا أكد فيه أن بنيامين نتنياهو لا تجمعه أي علاقة بكوبي ميمون، وأنه لا يعلم شيئا عن العلاقة بين ولديهما.