الولايات المتحدة تعلن قرارها حول الاتفاق النووي الإيراني يوم الجمعة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستعلن قرارها حول تمديد نظام رفع العقوبات عن إيران في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة في 12 يناير/ كانون الثاني.

واشنطن — سبوتنيك . قال ممثل الخارجية الأمريكية للصحفيين: "التقى وزير الخارجية ريكس تيلرسون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الدفاع جيمس ماتيس. القرار سيكون يوم الجمعة".

ودعا نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الاثنين، قادة دول العالم أن يكونوا مستعدين للخطوة، التي قد يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخروج من الاتفاق النووي، والذي طالما اعتبره اتفاقا يصب في مصلحة إيران، ووصفه بأنه "الأسوأ".

وقال عراقجي على هامش مؤتمر طهران الثاني للأمن، "ممكن في الأيام المقبلة أن تخرج أمريكا من الاتفاق النووي، وعلى العالم أن يكون مستعدا لهذه المرحلة"، لافتا إلى أن "ترامب منذ عام تقريبا يحاول وبكل قوة الخروج من الاتفاق النووي".