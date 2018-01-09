ظريف يلتقي لافروف الأربعاء في موسكو لبحث الاتفاق النووي

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، سيتوجه يوم الأربعاء، إلى موسكو للقاء نظيره الروسي.

© Sputnik. Grigoriy Sysoev ظريف يهاجم الولايات المتحدة ويدافع عن سوريا

طهران- سبوتنيك. وأشار قاسمي إلى أن ظريف سيغادر إلى بروكسل الخميس للقاء باقي الوزراء الأوروبيين في السداسية الدولية.

وقال قاسمي في تصريح صحفي:"وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيصل يوم الأربعاء، إلى موسكو للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف لبحث الاتفاق النووي".

وتابع قاسمي:"السيد ظريف يوم الخميس بدعوة من نظيرته الأوروبية فدريكا موغريني، سيتوجه لبروكسل للقاء وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا للبحث في آخر التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي وتبادل وجهات النظر".