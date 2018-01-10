أمريكا توافق على صفقة لبيع صواريخ لليابان

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في البيان، يجري الحديث حول تسليم الصواريخ "ستاندارد ميسيل- 3 (اس إم-3) بلوك إيا" وقاذفات لها "إم كا-29". كما سيقدم الجانب الأمريكي الدعم اللوجيستي والتقني.

© REUTERS/ Toru Hanai اليابان تدرس 4 سيناريوهات لبدأ الحرب مع كوريا الشمالية

وأضاف البيان، أن "الصفقة المقترحة ستسهم في تعزيز السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تقوية أمن حليف مهم، الذي كان ولا يزال يشكل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة أسيا والمحيط الهادي. وستوفر عملية البيع المقترحة لليابان دفاعات صاروخية أكثر قوة للمساعدة على حمايتها وحماية الموظفين الأمريكيين المتمركزين هناك".

وتجدر الإشارة إلى أن موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على الصفقة لا تعني بالضرورة المصادقة عليها وتنفيذها.

وتقوم الولايات المتحدة بنشر منظومات دفاعية صاروخية وتزويد حلفائها فى اليابان وكوريا الجنوبية بها، مبررة موقفها بالتهديد الصاروخي من قبل كوريا الشمالية. وتثير هذه التدابير قلقا بالغا من جانب روسيا والصين اللذين يرون في هذا الانتشار محاولات الولايات المتحدة لعرقلة التوازن الاستراتيجي للقوى في المنطقة والعالم.