أمريكا توافق على صفقة لبيع صواريخ لليابان

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في البيان، يجري الحديث حول تسليم الصواريخ "ستاندارد ميسيل- 3 (اس إم-3) بلوك إيا" وقاذفات لها "إم كا-29". كما سيقدم الجانب الأمريكي الدعم اللوجيستي والتقني.
وتجدر الإشارة إلى أن موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على الصفقة لا تعني بالضرورة المصادقة عليها وتنفيذها.
وتقوم الولايات المتحدة بنشر منظومات دفاعية صاروخية وتزويد حلفائها فى اليابان وكوريا الجنوبية بها، مبررة موقفها بالتهديد الصاروخي من قبل كوريا الشمالية. وتثير هذه التدابير قلقا بالغا من جانب روسيا والصين اللذين يرون في هذا الانتشار محاولات الولايات المتحدة لعرقلة التوازن الاستراتيجي للقوى في المنطقة والعالم.
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