السفير الأمريكى لدى روسيا يصل واشنطن لاجراء "مشاورات"

أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكى ستيف غولدستين في مقابلة مع الصحفيين، أن السفير الأمريكى لدى روسيا جون هانتسمان وصل إلى واشنطن لاجراء "مشاورات" تتم بشكل دوري.

© REUTERS/ Chris Keane هانتسمان يتهم روسيا بتهديد استقرار أوروبا

وأكد غولدستين، على أنها "مشاورات تتم بشكل دوري".

وقال غولدستين، إن هانتسمان أجرى مشاورات يوم الإثنين فى وزارة الخارجية، وفي يوم الثلاثاء في الكونغرس الأمريكي.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أنه ما زال غير معروف موعد المشاورات القادمة بين نائب وزير الخارجية الأمريكى توماس شانون ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغى ريابكوف.