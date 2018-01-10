ترامب يلتقي رئيس كازاخستان 16 يناير

قال البيت الأبيض، في بيان، الثلاثاء، 9 يناير/كانون الثاني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع مع رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف في البيت الأبيض، يوم 16 يناير/كانون الثاني.