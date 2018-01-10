زلزال بقوة 7.8 درجة يضرب ساحل هندوراس وتحذيرات من تسونامي

© Sputnik. Alexander Liskin زلزال شدته 5.4 درجة على بعد 320 كيلومترا من جزر يابانية

موسكو — سبوتنيك . وقد سجلت الهزات الأرضية في الساعة 02:51 بتوقيت غرينتش (5:51 بتوقيت موسكو). وكان مركز الزلزال على بعد 201 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من قرية بارا-باتوكا في هندوراس في منطقة البحرالكاريبي. وبلغ عمقه 33 كيلومترا.

هذا وقد شعر بالهزات في معظم أنحاء هندوراس. وشعر أيضا بالزلزال في الجزء الجنوبي من المكسيك.

من جهته، قال المركز الأمريكي للانذار المبكر من التسونامي، أنه "على ضوء البيانات الأولية للزلزال، هناك خطر بحصول أمواج مد عال خطرة في دائرة شعاعها ألف كيلومتر حول مركز الزلزال".

وأضاف، أن الانذار الذي اصدره يعني أن هناك "خطرا" بحصول أمواج مد عال في كوبا والمكسيك وهندوراس و"تحذيرات" تطال بورتو ريكو والجزر العذراء، ما يعني أن الخطر الذي يتهدد هذه الجزر هو أدنى من ذاك الذي يتهدد الدول الثلاث.