زلزال بقوة 7.8 درجة يضرب ساحل هندوراس

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، عن وقوع زلزال بلغت شدته 7.8 درجة قبالة ساحل هندوراس.

© Sputnik. Alexander Liskin زلزال شدته 5.4 درجة على بعد 320 كيلومترا من جزر يابانية

موسكو — سبوتنيك . وقد سجلت الهزات الأرضية في الساعة 02:51 بتوقيت غرينتش (5:51 بتوقيت موسكو). وكان مركز الزلزال على بعد 201 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من قرية بارا-باتوكا في هندوراس في منطقة البحرالكاريبي. وبلغ عمقه 33 كيلومترا.

وأعلن عن احتمال خطر تسونامي. ولم ترد بعد معلومات عن ضحايا ودمار.

هذا وقد شعر بالهزات في معظم أنحاء هندوراس. وشعر أيضا بالزلزال في الجزء الجنوبي من المكسيك.