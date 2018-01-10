كوريا الجنوبية: إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح هو هدف أساسي

قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن التخلي عن هدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية لكنه قال أيضا إنه لا يرغب في إعادة الوحدة بشكل عاجل بين الكوريتين.

وقال مون في كلمة خلال مؤتمر صحفي بمناسبة العام الجديد "إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية الذي اتفقت عليه الكوريتان سويا (في السابق) يظل موقنا الأساسي الذي لا يمكن التخلي عنه".

واتفقت الكوريتان خلال أول محادثات رسمية لهما منذ أكثر من عامين يوم الثلاثاء على حل جميع المسائل المتعلقة بالبلدين من خلال الحوار واستئناف المحادثات العسكرية لتجنب أي صراع قد ينشأ عرضا.

وتصاعدت حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية بسبب البرامج الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية.

(رويترز)