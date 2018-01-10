قاض أمريكي يعرقل قرارا لترامب

منع قاض أمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 9 يناير/ كانون الثاني، من تنفيذ قرار لها.

© AP Photo/ Andrew Harnik دونالد ترامب يعلق على أنباء ترشح أوبرا وينفري للرئاسة الأمريكية قام القاضي بمنع إدارة ترامب من وقف العمل ببرنامج يوفر الحماية للأطفال الذين جلبهم آباؤهم إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من الترحيل، حسب "رويترز".

وكان ترامب قد قرر، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إلغاء البرنامج المعروف باسم "داكا".

وقال القاضي وليام ألسوب في سان فرانسيسكو، يوم الثلاثاء، إن البرنامج يجب أن يظل قائما إلى أن تتكشف تفاصيل النزاع القضائي بشأن قرار ترامب، حسب "رويترز".

وجاء قرار القاضي في الوقت الذي تفاوض فيه ترامب وزعماء بالكونغرس بشأن إصلاحات واسعة تتعلق بالهجرة.

ويوفر برنامج داكا الحماية من الترحيل. ويتيح الحق في العمل بشكل قانوني لقرابة 800 ألف شاب منذ أن أجازه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في 2012، حسب "رويترز".