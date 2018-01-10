تركيا تستضيف اجتماعا لوزراء خارجية الدول المتفقة حول سوريا بعد اجتماع سوتشي

ودعا جاويش أوغلو، روسيا وإيران إلى تحمل مسؤولياتهما، بأن توقفا هجمات النظام على "المعارضة المعتدلة" في إدلب، مضيفا أن "النظام السوري لا يستطيع أن يتحرك رغما عن روسيا وإيران".
وكانت تركيا قد استدعت سفيري روسيا وإيران للشكوى مما قالت إنه انتهاك قوات الحكومة السورية لحدود منطقة عدم التصعيد في إدلب. وطلبت من السفيرين حث الحكومة السورية في دمشق على إنهاء انتهاكات الحدود.
وتعد مناطق خفض التصعيد، بمثابة مساحات معينة تعمل دول وأطراف ما على تخفيف وضبط الأعمال القتالية فيها، ومنح السكان فيها ظروفا أكثر أمنا.
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