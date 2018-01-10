تركيا تستضيف اجتماعا لوزراء خارجية الدول المتفقة حول سوريا بعد اجتماع سوتشي

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستستضيف اجتماعا لوزراء خارجية الدول التي وصفها بـ "المتفقة في الرأي حول سوريا"، بعد اجتماع سوتشي.

© Sputnik. Morad Saeed وكالة: تركيا تستدعي سفيري روسيا وإيران

وقال الوزير في حديث على قناة "خبر ترك": "سيتم عقد اجتماع في تركيا لوزراء خارجية الدول المتفقة في الرأي حول سوريا بعد اجتماع سوتشي".

ودعا جاويش أوغلو، روسيا وإيران إلى تحمل مسؤولياتهما، بأن توقفا هجمات النظام على "المعارضة المعتدلة" في إدلب، مضيفا أن "النظام السوري لا يستطيع أن يتحرك رغما عن روسيا وإيران".

وكانت تركيا قد استدعت سفيري روسيا وإيران للشكوى مما قالت إنه انتهاك قوات الحكومة السورية لحدود منطقة عدم التصعيد في إدلب. وطلبت من السفيرين حث الحكومة السورية في دمشق على إنهاء انتهاكات الحدود.

وتعد مناطق خفض التصعيد، بمثابة مساحات معينة تعمل دول وأطراف ما على تخفيف وضبط الأعمال القتالية فيها، ومنح السكان فيها ظروفا أكثر أمنا.