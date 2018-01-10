خطة أمريكية لإلقاء 466 قنبلة نووية على 66 مدينة

ووفق الخطة الصادرة في 15 سبتمبر/أيلول 1945، بحسب جريدة "ديلي ستار" البريطانية، كان يجب إلقاء 466 قنبلة نووية على 66 مدينة في الاتحاد السوفيتي لتجريده من القدرة على المقاومة.

ووُضعت الخطة بعد إلقاء قنبلتين ذريتين أمريكيتين على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين حيث سقط نحو 220000 قتيل هناك.

ونصت الخطة على إلقاء 466 قنبلة على رغم التقديرات التي أشارت إلى إمكان تدمير المدن السوفيتية الرئيسية باستخدام 204 قنابل نووية.

ويشار إلى أن هذه الخطة لم تكن واقعية لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تمتلك في عام 1946 إلا تسع قنابل نووية.