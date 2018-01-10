الصين لا تعتزم المشاركة في لقاء فانكوفر حول كوريا الشمالية وتراه غير مثمر

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كان، أن بلاده لا تعتزم المشاركة في لقاء فانكوفر بشأن كوريا الشمالية، واصفا اللقاء بأنه ناتج من طريقة تفكير تعود إلى زمن "الحرب الباردة"، ولن يساعد على حل المشكلة.

بكين — سبوتنيك. وقال المتحدث: "لن تشارك الصين في مثل هذه اللقاءات. أولا، إنها طريقة تفكير الحرب الباردة، ويمكن فقط أن تخلق خلافات بين أعضاء المجتمع الدولي وتقوض الجهود المشتركة المبذولة لحل مشكلة شبه الجزيرة الكورية سلميا".

وكانت الصين قد أكدت أن الوضع حول كوريا الشمالية لا يمكن حله بالوسائل العسكرية، موضحا أن هذا سيؤدي فقط إلى تفاقم المشاكل القائمة.