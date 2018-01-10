أمريكا تسعى لتجاوز السعودية

ويصل إنتاج الولايات المتحدة هذا العام إلى 10.3 مليون برميل يوميا.

وقال جون كونتي المدير بوكالة الطاقة، إن الإنتاج من خارج أوبك قد يستمر في النمو حتى نهاية 2019، مع توقعات بنمو يقارب 2.0 مليون برميل يوميا في 2018 و1.3 مليون برميل يوميا في 2019، حسب "cnbc". وضخت روسيا في 2017 أعلى إنتاج لها، وصل إلى 11 مليون برميل يوميا،

وقد أنتجت السعودية 10.6 مليون برميل يوميا نهاية 2016، قبل أن ينفذ "أوبك" قرار تقليص الإنتاج، حسب "cnbc".ويرجع ارتفاع الإنتاج الأمريكي إلى استخدام أساليب متطورة، ويتوقع كونتي أن ينمو الإنتاج النفطي بمقدار 980000 برميل يوميا خلال العام الحالي.

وزير النفط الإيراني: “أوبك” غير متحمسة لارتفاع النفط https://t.co/QXFk3pIcTg pic.twitter.com/kYw3gfmyEi — Oil News Agency (@Oil_News_Agency) January 10, 2018

ومع ذلك، فإن انتعاش النفط فوق 60 دولارا للبرميل فاجأ العديد من مراقبي السوق، ويُعتقد الآن أن الطلب سوف يتجاوز العرض، حسب "cnbc".