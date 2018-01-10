رئيس كوريا الجنوبية: يجب إقناع كوريا الشمالية بالجلوس إلى طاولة الحوار لنزع السلاح النووي

قال الرئيس مون جيه-إن، اليوم الأربعاء 10 يناير/ كانون الثاني، إنه يجب إقناع كوريا الشمالية بالجلوس إلى طاولة الحوار لنزع السلاح النووي.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich موسكو: مستعدون للإسهام في تأسيس الحوار بين الكوريتين

وقال الرئيس إن ذلك يتم من خلال إجراء الحوار لتحسين العلاقات بين الكوريتين، حسب وكالة "يونهاب".

وأوضح الرئيس مون في مؤتمر صحفي عقد اليوم في المكتب الرئاسي بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة أن الحكومة ستنظر في نفس الوقت في إعادة تشغيل مجمع كيسونغ الصناعي واستئناف البرامج السياحية إلى جبل كوم كانغ.

وصرح الرئيس بأن الجهود لإجراء الحوار لتحسين العلاقات بين الكوريتين ستسهم في حل القضية النووية الكورية الشمالية.

وأضاف مون جيه أن الحوار سيسهم في التقدم المحرز فى حل القضية النووية الكورية الشمالية وتطوير العلاقات بين الكوريتين.

وفيما يتصل بإعادة تشغيل مجمع كيسونغ الصناعي واستئناف البرامج السياحية إلى جبل كوم كانغ، قال الرئيس إنه يجب النظر في إعادة تشغيل مجمع كيسونغ الصناعي واستئناف البرامج السياحية إلى جبل كوم كانغ ورفع العقوبات الاقتصادية، بموجب العقوبات الدولية، خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وتابع الرئيس أنه من الصعب أن تلغي الحكومة العقوبات بشكل مستقل، إذا جاءت هذه العقوبات في إطار قرارات مجلس الأمن.

وأكد مون جيه على أن تحسين العلاقات بين الكوريتين يجب أن يتماشى مع حل القضية النووية الكورية الشمالية.